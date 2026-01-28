Мурманский регоператор обновил парк спецтехники для вывоза ТКО

Исполняя взятые на себя обязательства по увеличению парка мусоровывозящей техники в Мурманской области, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» закупил семь единиц специальной коммунальной техники.

Это мусоровозы и ломовозы. Каждый ломовоз имеет бункер для ТКО и мощный манипулятор, с помощью которого можно зачищать контейнерные площадки, даже захламлённые слежавшимся мелким мусором, снегом и льдом. Для обычного мусоровоза вывезти такой мусор, складированный с нарушением правил обращения с ТКО, задача невыполнимая.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в Апатитах Мурманской области на линию вышел новый универсальный мусоровоз «МАЗ». Благодаря специальному крану, техника способна обеспечивать вывоз твёрдых коммунальных отходов не только из наземных баков ёмкостью 1,1 куб. метров, но и заглубленных накопителей большого объёма. К отличительным особенностям новой техники также относят сниженную массу надстройки, что способствует увеличению полезного объема, новый модернизированный кузов, усовершенствованную гидравлику, трехместную кабину, двухпоточный насос, который обеспечивает экономию топлива.

Сегодня в Апатитах ежедневно работают три мусоровоза. Ситуация с вывозом отходов стабильная. Качество обслуживания контейнерных площадок находится на ежедневном контроле регоператора, профильного министерства и местной администрации.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».