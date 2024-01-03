Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей

Одним из ключевых атрибутов Нового года является нарядная ель, которая становится украшением почти в каждом доме. К счастью, многие давно сделали выбор в пользу осознанного потребления и, руководствуясь правилами рационального природопользования, прибрели для себя искусственную красавицу, которая по своим качествам не уступает «живому» аналогу, а где-то его превосходит. В числе прочего, искусственные ели долговечны и удобны в эксплуатации.

Но тем, кто всё-таки предпочёл пластиковым деревьям ветки и растения из леса, будет полезно вспомнить об основных правилах утилизации отслуживших своё елей, считают специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Регоператор призывает жителей региона складировать ненужные деревья рядом с баками на площадках для крупногабаритных отходов или в соответствующих бункерах-накопителях, сняв предварительно с елей все игрушки и мишуру, чтобы затем перевозчики в рамках своих графиков смогли вывезти хвойные на переработку в Междуречье.

Дополнительных затрат со стороны населения не потребуется.

Складирование деревьев в контейнеры для ТКО может привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования отходов в кузове, а также создаст сложности с выбросом другого мусора, из-за чего на площадках может образоваться переполнение. Все праздничные деревья, собранные в северной технологической зоне Мурманской области, будут транспортированы в «Экотехнопарк» в Междуречье. Там они пройдут через специальный измельчитель, а затем их используют в качестве топлива для местной котельной.

Некоторые деревья заберёт для своих нужд орнитологическая служба. Лапки живых ёлок разместят на полу в вольерах для ястребов, постоянно проживающих на территории предприятия. Они наполнят помещения ароматом и послужат дополнением к массажу лап пернатых после рабочего дня на полигоне. Хвойные являются прекрасным обогащением среды обитания, и, кроме того, фитонциды и прочие летучие соединения, которые выделяются из веток в тепле, полезны для профилактики паразитов и органов дыхания птиц.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».