Мурманский регоператор планирует заменить 390 вышедших из строя контейнеров

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — Мурманский филиал АО «Ситиматик» начинает весеннюю кампанию по обновлению контейнерного парка региона.

Эксплуатация контейнеров в зимнее время сопряжена с трудностями, обусловленными переполненностью и плохой расчисткой контейнерных площадок. Это приводит к поломкам колес, а иногда и самого корпуса бака, из-за чего оборудование зачастую не подлежит ремонту и требует замены.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в прошлом году было закуплено 1050 контейнеров на общую сумму более 24 млн рублей. Таким образом был сформирован резерв, но на данный момент он полностью исчерпан. Поэтому в середине апреля 2026 года планируется закупка и установка еще 390 контейнеров объёмом 1,1 куб. метра. По действующему законодательству, расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования. Также приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твердых коммунальных отходов могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Установке контейнеров в Заполярье должны предшествовать мероприятия по дооборудованию контейнерных площадок. К сожалению, на сегодняшний день не все из них в Мурманской области соответствуют актуальным требованиям, в том числе с учётом специфики используемых баков. В соответствии с законодательством, обязанность по обустройству площадок возложена на собственников земельных участков, где расположены места накопления отходов, а также на органы муниципальной власти.

