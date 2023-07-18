Мурманский регоператор поддержал масштабный проект по очистке острова Кильдин

Около тонны отходов вывезли по итогам экспедиции на остров Кильдин в Баренцевом море, состоявшейся на прошлой неделе.

Остров находится в 1,5 километрах от мурманского берега Кольского полуострова и отделён от материка Кильдинским проливом. В советские годы на острове располагался воинский гарнизон, численность населения доходила до 15 тысяч человек. Все воинские части были расформированы в середине 90-х годов прошлого века.

В рамках программы по комплексной очистке острова представители регионального оператора по обращению с ТКО – Мурманского филиала АО «Ситиматик», «АтомЭнергоСбыта», учёные Русского географического общества (РГО), а также специалисты экологического центра «Экофактор» проводили исследования экологического состояния окружающей среды, очищали прибрежную зону острова от мусора, принесённого на побережье морским течением, и с помощью приложения «Цифровой общественный мониторинг» фиксировали накопленный вред и объекты флоры и фауны. Данные, собранные на острове, станут основой для создаваемой РГО интерактивной карты, которая позволит привлекать добровольцев к очистке и изучению других труднодоступных территорий страны.

Представители регоператора также обеспечили безопасную транспортировку собранных отходов в «Экотехнопарк», где они поступили на сортировку. Часть отходов направят на переработку.

Фото пресс-службы Мурманского филиала АО «Ситиматик».