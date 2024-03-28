Мурманский регоператор подготовил более 170 тысяч заявлений в суд для взыскания долгов

Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в судебном порядке. В настоящее время в пользу рРегоператора уже вынесены решения на 452,44 млн рублей.

Всего с начала деятельности филиал направил 170,5 тысячи заявлений на общую сумму 652,9 млн рублей.

По подсчётам специалистов, количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области составляет около 95 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их стало меньше примерно на 8%.

Как уточняет пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».