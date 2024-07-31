Мурманский регоператор пока разъясняет и предупреждает должников…

С сентября текущего года в России увеличат размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявлений в суд. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Таким образом, при взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке должника обяжут оплатить государственную пошлину в размере 2 тысячи рублей (ранее эта сумма составляла 200 рублей) при сумме задолженности до 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», также должник будет вынужден заплатить исполнительский сбор судебным приставам в размере не менее 1 тысячи рублей. Так что при наличии долга даже в 1 тысячу рублей при предъявлении требований в суд затраты должника будут составлять 4 тысячи рублей.

Наличие неоплаченной задолженности чревато введением ограничений на выезд за границу, продажу личного имущества, также может быть арестован автомобиль или введён запрет на регистрационные действия по квартире. Кроме того, уполномоченное ведомство вправе заблокировать денежные средства на банковской карте.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» рекомендует жителям убедиться в отсутствии задолженности за услугу по обращения с твёрдыми коммунальными отходами, погасить существующую задолженность и своевременно оплачивать коммунальные счета в дальнейшем.

Если потребитель своевременно не оплачивает задолженность, применяются меры досудебного урегулирования. Когда должник уклоняется от оплаты, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».