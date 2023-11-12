Мурманский регоператор предлагает на сайте компании юрлицам завести «личный кабинет»

На сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (https://51.citymatic.ru/) открылся доступ к «личному кабинету» потребителя (вкладка «Юрлицам»).

Зарегистрироваться в нём могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также собственники нежилых помещений, у которых заключён договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

Получив доступ к «личному кабинету», потребитель сможет: оперативно направлять заявки на заключение, расторжение или изменение договора на оказание услуг по обращению с ТКО, в любой момент формировать платёжные документы, отслеживать историю взаиморасчётов, осуществлять оплату по QR-коду.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», регистрация в «личном кабинете» займёт не более двух минут. Для этого достаточно заполнить данные о последнем УПД (счёте на оплату), ИНН и контактные данные пользователя.