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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 12:30

Мурманский регоператор приступил к замене контейнеров в Кандалакше и Кировске

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает обновлять контейнерный парк региона. В июле 2025 года сразу в двух муниципалитетах – в Кандалакше и Кировске – начнётся расстановка новых контейнеров.

Например, для нужд населения Кандалакши закуплено и доставлено 20 штук заглубленных накопителей в объёме 5 куб. метров, их уже передали в муниципальную собственность. Кировск получил 5 наземных контейнеров объемом 3 куб. метра. Контейнеры такого типа дороже, их главное преимущество – большая вместимость.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», по действующему законодательству приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твёрдых коммунальных отходов могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители услуги и региональный оператор. При этом расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования.

Всего в 2025 году запланирована закупка 600 контейнеров объёмом 1,1 куба, 150 баков объёмом 0,66 куб. метра и 300 объёмом 0,36 куб. метра – так называемых выкатных контейнеров. Общая стоимость спецбаков – 14,5 млн рублей.

Установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. До сих пор не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. По закону за оборудование этих участков отвечают собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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