Мурманский регоператор приступил к замене вышедших из строя контейнеров ТКО

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — Мурманский филиал АО «Ситиматик» организует замену пришедших в негодность и требующих ремонта контейнеров, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов.

В настоящее время уже закуплено 330 контейнеров объёмом 1,1 куб. метров, такие используются на обычных контейнерных площадках, 144 контейнера по 0,36 куб. метра - их применяют для сбора мусора в мусорокамерах многоквартирных домов. Так же приобретены контейнеры объёмом 0,66 куб. метра.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», обновление контейнерного парка производится ежегодно, в соответствии с заявками муниципалитетов. При этом региональный оператор, по закону, имеет право тратить на приобретение контейнеров и их ремонт 1% необходимой валовой выручки на очередной период регулирования. Приобретать контейнеры и устанавливать их в местах накопления твёрдых коммунальных отходов, помимо регионального оператора, могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители услуги.

Во втором квартале 2025 года Мурманским филиалом АО «Ситиматик» запланировано приобретение ещё 270 больших и 156 малых контейнеров. Будет закуплено так же оборудование для заглубленных контейнеров объемом 3 и 5 куб. метров и контейнеры-сетки для раздельного сбора коммунальных отходов. Всего в Мурманской области региональным оператором обеспечивается вывоз твердых коммунальных отходов из 14 тысяч контейнеров разного типа. Все твёрдые коммунальные отходы направляются на сортировку и безопасное захоронение в «Экотехнопарк» Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».