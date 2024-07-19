Мурманский регоператор призывает оплатить долг за обращение с ТКО до осени

С сентября текущего года в России могут значительно увеличить размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявлений в суд. Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную Думу.

В случае вступления изменений в законную силу размер государственной пошлины при взыскании задолженности через суд увеличится с 200 рублей до 5 тысяч рублей. Для должников за коммунальные услуги, в том числе обращение с отходами, это повлечёт значительное увеличение расходов в случае взыскания задолженности в судебном порядке: при наличии долга в 1 тысячу рублей, после взыскания через суд он вырастет в 6 раз и составит 6 тысяч рублей.

Региональный оператор – Мурманский филиал АО «Ситиматик» рекомендует жителям убедиться в отсутствии задолженности за услугу по обращения с твёрдыми коммунальными отходами, погасить существующую задолженность и своевременно оплачивать коммунальные счета в дальнейшем.

Первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».