Мурманский регоператор продолжает обновлять парк транспортных средств

До 15 марта в Мурманскую область прибудет очередной мультилифт – грузовой автомобиль с прицепами, оснащёнными специальными погрузочно-разгрузочными механизмами с гидравлическими приводами и крюковыми захватными устройствами.

Новую машину для нужд регионального оператора по обращению с ТКО – Мурманского филиала АО «Ситиматик» доставят из соседней Карелии. Это будет 5-й по счёту автомобиль такого плана, поступивший в Заполярье с начала текущего года.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», с 1 января 2024 года из других регионов в Мурманскую область прибыли 4 мусоровоза, два из них обслуживают Мурманск, 2 – Мончегорск. Также из других регионов привлекли 2 мультилифта для вывоза ТКО с пунктов временного накопления. Кроме того, штат транспортных средств регоператора пополнился за счёт поступления двух ломовозов, обслуживающих областной центр.

Некоторые из имеющихся и вышедших из строя машин можно отремонтировать: ещё два мультилифта прошли необходимое обслуживание, комплектующие двух заменят к маю текущего года.

Как уже сообщалось, санкционная политика западных стран привела к существенному нарушению схем поставок запасных частей к специализированной технике производства Германии и Швеции. Из-за этого заметно увеличились сроки технического обслуживания и внепланового ремонта мусоровозов, составляющих автопарк мусоровывозящих компаний на территории Мурманской области. Вместе с тем решения, принятые на уровне регионального правительства, помогли стабилизировать ситуацию с вывозом отходов, в настоящее время серьезных сбоев в графиках по области не наблюдается.

Ежедневно на маршруты для вывоза твёрдых бытовых отходов в муниципалитетах выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регоператора.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».