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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 12:30

Мурманский регоператор продолжает устанавливать во дворах «сетки» для пластика

К началу 2023 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» установил порядка 600 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов в различных муниципалитетах Заполярья.

Такие баки пока есть не во всех дворах, поскольку установка новых производится с учётом потребности, а также в том случае, если точка размещения сетчатого контейнера соответствует установленным требованиям. 

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», на первом этапе сетки-накопители предназначены только для самой распространенной упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Их нужно помещать в спецбаки в смятом виде. Популярные товары из пластика 1 типа: бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Перед сдачей простые этикетки с бутылки снимать необязательно. Если есть термоусадочная пленка, которая обтягивает изделие целиком, необходимо удалить ее – зачастую она произведена из другого вида пластика. Крышечки можно оставлять на бутылке.

За пластиком приезжает специальная машина, после выгрузки такие отходы вывозят в «Экотехнопарк» в Междуречье. Там они проходят обработку, а затем поступают на российские заводы сырья вторичной переработки. По итогам 2022 года Мурманским филиалом АО «Ситиматик» реализовано более 338 тонн ПЭТ-бутылок, что составляет 44% от общего объёма вторсырья.

В 2023 году следовать правилам экологичного образа жизни станет удобнее и выгоднее. В апреле в Мурманске появится первый пункт приёма вторичного сырья «Вторматик», он будет открыт по адресу: г.Мурманск, Кольский проспект, 51. В пункте приёма «Вторматик» за денежное вознаграждение будут принимать популярные виды фракций для дальнейшей переработки, в том числе ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы.

 

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

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