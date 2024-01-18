Мурманский регоператор просит земляков не парковать автомобили у контейнерных площадок

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погода в Мурманской области изменится. На смену сильным морозам придут снегопады и метели. Такие погодные условия существенно осложняют работу мусоровывозящих компаний. Однако, при должной подготовке отходы будут вывозить по графику, без срывов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в первую очередь, за доступность контейнерных площадок отвечают собственники земельных участков, на чьих территориях они располагаются, или управляющие компании, если им делегировали такие полномочия – подъездные пути должны быть расчищены, а также посыпаны противогололедной смесью.

Кроме того, у контейнерных площадок запрещается парковка личных автомобилей. В некоторых регионах нерадивым автолюбителям даже могут выписать штраф. Так, например, жителям Санкт-Петербурга, которые перегородили автомобилями доступ к площадкам для сбора отходов, выставляют штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц цена вопроса выше – 50–100 тысяч рублей. В Мурманской области подобные санкции не действуют, что, однако, не снимает с жильцов обязанности по соблюдению этого несложного правила.

Ежедневно на маршруты для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в муниципалитетах Мурманской области выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регионального оператора по обращению с ТКО. По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы спецтехника забирает не реже одного раза в неделю – в теплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».