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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 11:30

Мурманский регоператор просит земляков не парковать автомобили у контейнерных площадок

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погода в Мурманской области изменится. На смену сильным морозам придут снегопады и метели. Такие погодные условия существенно осложняют работу мусоровывозящих компаний. Однако, при должной подготовке отходы будут вывозить по графику, без срывов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в первую очередь, за доступность контейнерных площадок отвечают собственники земельных участков, на чьих территориях они располагаются, или управляющие компании, если им делегировали такие полномочия – подъездные пути должны быть расчищены, а также посыпаны противогололедной смесью.

Кроме того, у контейнерных площадок запрещается парковка личных автомобилей. В некоторых регионах нерадивым автолюбителям даже могут выписать штраф. Так, например, жителям Санкт-Петербурга, которые перегородили автомобилями доступ к площадкам для сбора отходов, выставляют штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц цена вопроса выше – 50–100 тысяч рублей. В Мурманской области подобные санкции не действуют, что, однако, не снимает с жильцов обязанности по соблюдению этого несложного правила.

Ежедневно на маршруты для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в муниципалитетах Мурманской области выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регионального оператора по обращению с ТКО. По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы спецтехника забирает не реже одного раза в неделю – в теплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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Последние комментарии

Хадижа
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Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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