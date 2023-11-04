Мурманский регоператор провёл экскурсию для многодетных семей из Мончегорска

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает работу по экопросвещению населения региона. Участниками очередной экскурсии в «Экотехнопарке» стали многодетные семьи из Мончегорска.

Самым маленьким участникам выезда всего по 10 лет – так неравнодушные взрослые с ранних лет прививают детям интерес к экологии и закладывают основы рационального природопользования и ответственного отношения к окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в процессе экскурсии гости познакомились с этапами обращения с ТКО в нашем регионе – узнали, какой путь проходит выброшенный в урну мусор, получили подробную информацию о сортировке и переработке отходов в регионе. Экскурсия завершилась у вольера, в котором проживают дикие птицы – группа ястребов-тетеревятников охраняет территорию «Экотехнопарка» от непрошенных гостей – чаек и ворон, которые прилетают на полигон в поисках лёгкой добычи и питаются пищевыми остатками.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» принимает активное участие в проектах, направленных на экологическое просвещение. С началом работы «Экотехнопарка» экскурсии на его территории проходят регулярно. Они позволяют населению узнать больше качественной информации об утилизации отходов, а также получить сведения о проведении реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в России в 2018 году.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».