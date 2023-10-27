Мурманский регоператор разъясняет порядок вывоза ТКО в сложных погодных условиях

В связи с установившейся зимней погодой в Заполярье увеличилось число обращений граждан, связанных со срывами в графиках вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», чаще всего на несвоевременный вывоз отходов жалуются жители областного центра.

Между тем, работа всех мусоровывозящих компаний, в том числе и в Мурманске, строго регламентирована действующим законодательством и осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Невыполнение обязательств чревато применением штрафных санкций в отношении подрядчиков, но лишь в том случае, если срыв происходит по их вине.

На текущей неделе спецтехника испытывает сложности с выгрузкой отходов из баков, размещенных на контейнерных площадках, из-за неподготовленности подъездных путей – обслуживающие организации не всегда своевременно посыпают дороги пескосоляной смесью, из-за чего мусоровозы попросту не могут по ним проехать. Кроме того, по мере наступления холодов и из-за увеличения количества осадков, автомобилисты сталкиваются со сложностями при парковке транспортных средств и зачастую не задумываются о том, что машина рядом с контейнерной площадкой может создать непреодолимые препятствия для работы регоператора.

На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории Мурманской области задействованы в общей сложности 308 водителей и экспедиторов, 127 единиц специализированной техники, в том числе современные мусоровозы, отличающиеся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях. В областном центре каждый день на линии работают 13 мусоровозов и 6 больших грузовиков для подбора крупногабаритных отходов.

Напомним, по действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы забирает спецтехника не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».