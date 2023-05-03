Мурманский регоператор разъясняет правила сбора и складирования мусора, собранного во время субботников

В Мурманской области стартовали субботники. В связи с этим региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает правила складирования мусора после уборочных мероприятий.

Участники субботников могут размещать мешки с собранными отходами на контейнерных площадках или в местах их сбора. В этом случае мусор вывезут в штатном режиме в соответствии с графиками вывоза ТКО. В случае, если площадки находятся далеко от мест уборки, то адреса (ориентиры), по которым оставлены мешки, необходимо сообщить в штабы по уборке территорий местных администраций. Собирать мешки вдоль дорог, в лесополосах, у берегов водоёмов будут соответствующие муниципальные службы.

Регоператор просит жителей Мурманской области не складывать на контейнерную площадку строительный мусор (куски бетона, кирпич, бой кирпича, остатки от разбора домов, гипсокартонные листы, вентиляционные блоки, панели и плиты перегородок и т.п.), старые автошины. Это приводит к захламлению контейнерной площадки и затрудняет выгрузку мусора из баков.

Бытовой мусор, собранный в рамках уборок придомовых территорий жильцами по собственной инициативе (бутылки, банки, пластик, бумажные отходы), лучше сложить в мусорные контейнеры. Дополнительная упаковка такого мусора в строительные мешки и картонные коробки и последующее их складирование на площадках для крупногабаритных отходов нежелательны, поскольку площадки КГО, в соответствии с принятыми в Российской Федерации санитарными нормами и правилами, очищаются от коммунальных отходов только раз в неделю.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».