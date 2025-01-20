Мурманский регоператор сделает перерасчёт потребителям услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами»

Решение о перерасчёте принято в связи с тем, что из-за снегопадов и оттепели в Заполярье региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами не смог обеспечить качественное оказание услуги всем потребителям.

Решение о перерасчёте принято в связи с тем, что из-за снегопадов и оттепели в Заполярье региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами не смог обеспечить качественное оказание услуги всем потребителям.

Как отмечает пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик», в декабре и январе температурные качели в Мурманской области привели к срывам графиков вывоза твёрдых коммунальных отходов со значительной части контейнерных площадок региона. На покрытом ледяной коркой асфальте мусоровозы не могли выдержать безопасную траекторию движения, попадали в аварии и сходили с маршрутов. Также не все управляющие компании и дорожные службы оказались готовы к непогоде и смогли оперативно организовать расчистку и подсыпку дорог.

Колейность и снежные заносы перед контейнерными площадками привели к значительному увеличению времени их обслуживания с обычных 5-7 минут до 20 минут и более. Экипажи мусоровозов не могли выдержать расчётный темп движения по маршруту, что, в свою очередь, приводило к перенакоплению на значительной части контейнерных площадок.

Наиболее неблагоприятно ситуация складывалась в Мурманске, где, например, 17 января мусоровывозящие компании не смогли вывезти мусор с более чем 20% контейнерных площадок. Кроме того, движение на отдельных участках региональных дорог было перекрыто из соображений безопасности. В результате мусоровозы прибывали в «Экотехнопарк» для разгрузки с большим опозданием.

Для нормализации системы обращения с ТКО мусоровывозящие компании усилят ремонтную базу, расширят штат механиков и увеличат количество спецтехники для работы в Мурманске. При необходимости работа «Экотехнопарка» будет продлеваться до полуночи.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».