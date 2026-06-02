Мурманский регоператор стал партнёром акции «Большой арктический субботник» в Териберке

Корпоративные волонтёры и жители Заполярья 30 мая навели порядок в природном парке и на побережье села Териберка, собрав 1010 строительных мешков мусора (более 80 кубометров отходов). Мероприятие, уже ставшее традиционным, приурочено к началу летнего туристического сезона.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» принял отходы для обработки и последующего безопасного захоронения в «Экотехнопарке» предприятия.

Мероприятие, организованное Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, Дирекцией особо охраняемых природных территорий и администрацией Кольского района, объединило около 600 участников. Во время субботника добровольцы состязались за звания «Герой труда», «Экосемья», «Юный помощник» и «Самая необычная находка». Кроме того, до и после уборки все желающие могли присоединиться к интерактивным мастер-классам — росписи деревянных фигурок птиц и тематическим викторинам.

С января 2019 года, с момента старта «мусорной реформы» в регионе, из Териберки впервые в истории начали вывозить отходы для сортировки и дальнейшей утилизации на современный «Экотехнопарк», расположенный в 140 километрах от населённого пункта. Ранее мусор в селе просто лежал кучами рядом с жилыми домами. Тогда же, в 2019 году, силами техники компании провели генеральную уборку на побережье Баренцева моря: в Экотехнопарк в Междуречье вывезли порядка 900 кубометров отходов с несанкционированной свалки, которые копились там как минимум тридцать лет.

Природный парк «Териберка» — самая молодая региональная особо охраняемая природная территория в Мурманской области. Она была образована в 2021 году. Акция «Большой арктический субботник» на её территории проводится с 2023 года, до этого здесь проходил «Большой туристический субботник». В рамках мероприятия в этом году состоялось открытие смотровых площадок для наблюдения за птицами.

Как отмечает специалист по раскрытию информации Мурманского филиала АО «Ситиматик», акция «Большой арктический субботник» полностью соответствует экологической политике компании. В Мурманском филиале АО «Ситиматик» уверены, что без грамотного и ответственного подхода к сохранению окружающей среды нет будущего. Утилизация и дальнейшая переработка отходов — единственный возможный инструмент по минимизации последствий загрязнения природы.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

