Мурманский регоператор стал партнёром общероссийского субботника

20 кубометров различных отходов, собранных в рамках субботника в Мурманской области, объединившего молодёжь из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов России, направились на досортировку и переработку в «Экотехнопарк» АО «Ситиматик».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, экоакцию провели в рамках программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

26 августа активисты отправились убирать земли лесного фонда в окрестностях горы Лисья. Участники субботника собрали бутылки, обломки металлических конструкций, остатки пластиковых и пластмассовых изделий, крупногабаритный и бытовой мусор – всего 100 мешков отходов, а также отработанные автомобильные покрышки. Акция прошла при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, администрации Кольского района, АО «Ситиматик» и руководства МКУ «ХЭС Кольского района».

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», их коллектив регулярно выступает партнёром подобных мероприятий, обеспечивая сбор, безопасную транспортировку, обработку и хранение твёрдых бытовых отходов. В 2023 году представители регоператора приняли участие в экоакции, прошедшей на острове Кильдин в Баренцевом море.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».