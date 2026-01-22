Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 10:15

Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок

На смену сильным морозам в Мурманской области пришло потепление. И уже на следующей неделе на Кольском полуострове начнутся обильные снегопады. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» использует эту небольшую климатическую «передышку» для того, чтобы зачистить от мусора контейнерные площадки.

Штат специальной техники усилен. Ежедневно на маршруты в городах и Мурманской области выходят 77 спецмашин, в том числе в Мурманске — 15 мусоровозов, 2 грузовика для вывоза крупногабаритных отходов и 7 ломовозов. Это спецтранспорт, на шасси которого помимо металлического бункера большой вместимости установлен кран-манипулятор. Ломовоз способен не только вывозить ТКО, но и самостоятельно грузить отходы, в том числе вмерзшие в снег. На сегодняшний день более 95% площадок по региону зачищены.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», непростая ситуация складывается в Кировске. Из-за оттепели в городе местами начали просаживаться проезды. В снежной каше мусоровозы не могут преодолеть некоторые участки. Муниципалитет принимает меры для нормализации ситуации: как сообщили в администрации, городской погрузчик в любой момент готов прийти на помощь мусоровозам.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

