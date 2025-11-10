Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезонТерпимость при найме в России: более половины работодателей готовы не учитывать пол, возраст и знак зодиака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.25 16:00

Мурманский регоператор увеличивает парк спецтехники для работы в Заполярье

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» увеличивает автопарк специальной техники, обслуживающей контейнерные площадки на территории Мурманской области для бесперебойного прохождения зимнего периода.

Такое решение приняли по результатам совещания, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заместителя министра Минприроды России Дениса Буцаева с участием руководства ППК «Российский экологический оператор», а также АО «Ситиматик». В ближайшие время в регионе выйдут на линии дополнительно 10 спецмашин, работу по вывозу усилят в Мурманске и в Кировско-Апатитской агломерации.

Приобрести спецтехнику планируется по программе льготного лизинга, запущенной в текущем году Минприроды России, ППК «Российский экологический оператор» и АО «Росагролизинг». Согласно расчётам, 93 мусоровоза, которые будут работать на маршрутах региона - достаточное количество техники для того, чтобы в зимний период обеспечить надёжную работу системы обращения с ТКО.

«Решение об увеличении парка техники и развитии мощностей «Экотехнопарка» — это закономерный этап реализации нашей долгосрочной инвестиционной программы в Мурманской области. Мы целенаправленно инвестируем в инфраструктуру Заполярья, и в этой работе для нас крайне важна системная поддержка со стороны ППК «Российский экологический оператор» как ключевого центра компетенций в отрасли. Это партнёрство, основанное на разделении задач и взаимной ответственности, позволяет нам эффективно решать такие сложные вызовы, как обеспечение бесперебойного вывоза ТКО в арктическую зиму и создание современной системы обращения с отходами», – отметил председатель совета директоров ГК «Ситиматик» Сергей Котляренко.

Кроме того, на совещании обсуждали планы по строительству на территории «Экотехнопарка» новых карт в дополнение к четырём уже находящимся в эксплуатации. Карта или участок складирования является основным технологическим сооружением полигона, где размещаются прошедшие сортировку отходы после извлечения из общей массы полезных фракций. Всего, по проекту, таких карт должно быть семь. Их общая площадь – 32,5 гектара. При существующих темпах мусорообразования в регионе запланированные карты обеспечат безопасное функционирование системы обращения с ТКО в течение 40 лет.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в магазинах пошли вверх - скоро зима-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар теряет 21 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Противоаварийная тренировка при проведении отопительного периода в Североморске прошла успешно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»