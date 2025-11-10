Мурманский регоператор увеличивает парк спецтехники для работы в Заполярье

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» увеличивает автопарк специальной техники, обслуживающей контейнерные площадки на территории Мурманской области для бесперебойного прохождения зимнего периода.

Такое решение приняли по результатам совещания, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заместителя министра Минприроды России Дениса Буцаева с участием руководства ППК «Российский экологический оператор», а также АО «Ситиматик». В ближайшие время в регионе выйдут на линии дополнительно 10 спецмашин, работу по вывозу усилят в Мурманске и в Кировско-Апатитской агломерации.

Приобрести спецтехнику планируется по программе льготного лизинга, запущенной в текущем году Минприроды России, ППК «Российский экологический оператор» и АО «Росагролизинг». Согласно расчётам, 93 мусоровоза, которые будут работать на маршрутах региона - достаточное количество техники для того, чтобы в зимний период обеспечить надёжную работу системы обращения с ТКО.

«Решение об увеличении парка техники и развитии мощностей «Экотехнопарка» — это закономерный этап реализации нашей долгосрочной инвестиционной программы в Мурманской области. Мы целенаправленно инвестируем в инфраструктуру Заполярья, и в этой работе для нас крайне важна системная поддержка со стороны ППК «Российский экологический оператор» как ключевого центра компетенций в отрасли. Это партнёрство, основанное на разделении задач и взаимной ответственности, позволяет нам эффективно решать такие сложные вызовы, как обеспечение бесперебойного вывоза ТКО в арктическую зиму и создание современной системы обращения с отходами», – отметил председатель совета директоров ГК «Ситиматик» Сергей Котляренко.

Кроме того, на совещании обсуждали планы по строительству на территории «Экотехнопарка» новых карт в дополнение к четырём уже находящимся в эксплуатации. Карта или участок складирования является основным технологическим сооружением полигона, где размещаются прошедшие сортировку отходы после извлечения из общей массы полезных фракций. Всего, по проекту, таких карт должно быть семь. Их общая площадь – 32,5 гектара. При существующих темпах мусорообразования в регионе запланированные карты обеспечат безопасное функционирование системы обращения с ТКО в течение 40 лет.

