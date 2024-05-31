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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 17:30

Мурманский регоператор в 4 раза превысил показатель обработки твёрдых коммунальных отходов

С начала деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманского филиала АО «Ситиматик» обработано 69,8 тысячи тонн мусора, или 99,58% отходов, поступивших в «Экотехнопарк». Тем временем установленный национальным проектом «Экология» показатель для региона составляет 26,1%.

Таким образом, по состоянию на 1 мая текущего года план по обработке отходов перевыполнен в 4 раза. После обработки (сортировки) мусор поступает на переработку – в том случае, если речь о востребованных фракциях, или на утилизацию. С начала деятельности утилизировано, в том числе на мусоросжигательном заводе в Мурманске, 4 тысячи тонн отходов, что составляет 6,38% от общего объёма. По этому показателю в Мурманской области также зафиксировано перевыполнение – нацпроектом заложены 6,3%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», во многом таких результатов удалось достичь благодаря реализации крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В 2019 году в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, объём вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Обработка (сортировка) отходов с извлечением вторичных ресурсов от всех поступающих ТКО существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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