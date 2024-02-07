Мурманский регоператор возводит специальное ограждение в «Экотехнопарке»

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) приступил к возведению оградительного сооружения в «Экотехнопарке» – предприятии, построенном в рамках концессионного соглашения с региональным правительством в с.п. Междуречье.

Сетчатая стена в зоне выгрузки ТКО позволит исключить попадание отходов за пределы производственных площадок предприятия.

Как сообщает пресс-служа Мурманский филиал АО «Ситиматик», в настоящее время в «Экотехнопарке» обрабатывается мусор со всей области – и с северной, и с южной технологических зон региона, что приводит к увеличению срока подготовки отходов к сортировке. В ветреную погоду мелкие фракции нередко разлетаются в пределах санитарной зоны. Сотрудники предприятия регулярно собирают мусор в «Экотехнопарке», однако увеличение частоты уборочных мероприятий подразумевает дополнительные затраты со стороны компании. Сетчатое ограждение позволит минимизировать расходы, а также исключить вероятность засорения прилегающих территорий.

Все поступающие в Экотехнопарк отходы проходят сортировку. Доля того, что подлежит захоронению, соответствует целевым показателям нацпроекта «Экология». Полезные фракции, то есть вторичные материальные ресурсы, выделенные в результате сортировки, направляются на переработку в другие регионы РФ.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».