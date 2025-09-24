Мурманский регоператор вывез 500 кг отходов, собранных участниками акции «Чистые игры»

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» в рамках многолетнего сотрудничества с Центром образования «Лапландия» выступил партнёром командных соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Компания обеспечила транспортировку собранных отходов в «Экотехнопарк» в Междуречье, их дополнительную сортировку и отправку на специализированные предприятия, использующие в своем технологическом цикле вторичные материалы.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в этом году состязания в окрестностях Семёновского озера в Мурманске проходили в 7-й раз, участниками стали 18 команд. Цель участников акции – победить, собирая для этого мусор и сдавая его волонтёрам. Причём сортировка отходов на полезные фракции (стекло, пластик, металл) приносит команде дополнительные баллы, которые могут существенно повлиять на итоговый результат. За два часа «гонки» участники сдали более 500 килограммов мусора, половина объёма (пластик, металл, стекло, крупногабарит) подходит для переработки. Другая половина отходов – старые покрышки, батарейки и т.п. – относится к мусору с повышенным классом опасности, за его утилизацию отвечают специализированные организации.

«Чистые игры» как экологическое общественное движение возникло в 2014 году. За 11 лет существования увлекательного экоквеста армия его поклонников существенно выросла. По данным организаторов, с момента основания проекта в соревнованиях под брендом «Чистые игры» приняли участие более 200 тысяч человек, собравших около 5 тысяч тонн мусора. Игры проводятся в 38 странах мира на трёх континентах.

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».