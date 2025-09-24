В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.25 16:30

Мурманский регоператор вывез 500 кг отходов, собранных участниками акции «Чистые игры»

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» в рамках многолетнего сотрудничества с Центром образования «Лапландия» выступил партнёром командных соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Компания обеспечила транспортировку собранных отходов в «Экотехнопарк» в Междуречье, их дополнительную сортировку и отправку на специализированные предприятия, использующие в своем технологическом цикле вторичные материалы.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в этом году состязания в окрестностях Семёновского озера в Мурманске проходили в 7-й раз, участниками стали 18 команд. Цель участников акции – победить, собирая для этого мусор и сдавая его волонтёрам. Причём сортировка отходов на полезные фракции (стекло, пластик, металл) приносит команде дополнительные баллы, которые могут существенно повлиять на итоговый результат. За два часа «гонки» участники сдали более 500 килограммов мусора, половина объёма (пластик, металл, стекло, крупногабарит) подходит для переработки. Другая половина отходов – старые покрышки, батарейки и т.п. – относится к мусору с повышенным классом опасности, за его утилизацию отвечают специализированные организации.

«Чистые игры» как экологическое общественное движение возникло в 2014 году. За 11 лет существования увлекательного экоквеста армия его поклонников существенно выросла. По данным организаторов, с момента основания проекта в соревнованиях под брендом «Чистые игры» приняли участие более 200 тысяч человек, собравших около 5 тысяч тонн мусора. Игры проводятся в 38 странах мира на трёх континентах.

 

 

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Индекс курьера»: сентябрь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро снижается на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Коммунальщики Северного флота ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) сообщают о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»