Мурманская область. Арктика (16+)26.08.25 19:00

Мурманский регоператор заключил почти 150 договоров с дачными и гаражными кооперативами

Региональный оператор Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает кампанию по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями. На начало лета 2025 года компания заключила 126 договоров с гаражно-строительными кооперативами и 20 — с садовыми некоммерческими товариществами.

В соответствии с действующим законодательством юридические лица, предприниматели, а также садоводческие и иные товарищества области обязаны заключить договор на обращение с ТКО с регоператором АО «Ситиматик». В противном случае нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», как правило, вывоз коммунальных отходов с территорий дачных товариществ связан с рядом трудностей, к которым относятся отсутствие подъездных путей и мест накопления ТКО. В то же время отсутствие договора на вывоз и безопасное захоронение коммунальных отходов приводит к совершению экологических правонарушений. В лучшем случае недобросовестные дачники сваливают свои отходы возле контейнеров на стоянках для автомобилей вдоль трасс, в худшем – способствуют образованию стихийных свалок на загородных территориях.

Для правильного обращения с отходами в регионе созданы необходимые условия. На территории Мурманской области функционирует «Экотехнопарк», который принимает ТКО на экологически безопасную обработку и хранение, а регоператор располагает автопарком мусоровывозящей техники.

Начисление платы в большинстве случаев производится расчётным способом, исходя из нормативов накопления ТКО. В то же время, товарищества могут рассчитываться с региональным оператором исходя из количества и объёма вывезенных контейнеров, согласовав график вывоза ТКО. Для этого они обязаны создать и затем содержать площадку для накопления ТКО согласно требованиям законодательства и нормам СанПиН.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Новости муниципалитетов

Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

-

