Мурманский регоператор заменит 130 вышедших из строя контейнеров для ТКО

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманский филиал АО «Ситиматик» приступит к замене контейнеров, пришедших в негодность в ходе зимней эксплуатации и требующих ремонта. В настоящее время уже закуплено 130 контейнеров объёмом 1,1 куб. метров — такие используются на стандартных контейнерных площадках.

Как сообщает специалист по раскрытию информации Мурманского филиала АО «Ситиматик», обновление контейнерного парка производится ежегодно на основании заявок муниципалитетов. При этом в соответствии с действующим законодательством регоператор вправе направлять на эти цели не более 1% от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования, и указанные средства учитываются в тарифе.

Всего в Мурманской области региональный оператор обеспечивает вывоз твёрдых коммунальных отходов из 14 тысяч контейнеров разного типа. Все ТКО направляются на сортировку и безопасное захоронение в «Экотехнопарк» Мурманской области.

Фото предоставлено специалистом по раскрытию информации Мурманского филиала АО «Ситиматик».