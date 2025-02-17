Мурманский регоператор заменит контейнеры в муниципалитетах на 14 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» продолжает обновлять контейнерный парк региона. В 2025 году запланирована покупка и замена вышедших из строя баков. Первую партию установят уже в марте текущего года. Всего будет приобретено 600 контейнеров объёмом 1,1 куб. метра, 150 баков объёмом 0,66 куб. метра и 300 объёмом 0,36 куб. метра – так называемых выкатных контейнеров. Общая стоимость спецбаков – 14,5 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», по действующему законодательству приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твёрдых коммунальных отходов могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители услуги и региональный оператор. При этом расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования.

Установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. До сих пор не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. По закону за оборудование этих участков отвечают собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».