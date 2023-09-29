Мурманский Росреестр информирует, что изменится для владельцев гаражей с 1 октября 2023 года

С 1 октября 2023 года вступает в силу федеральный закон от 24 июля 2023 г. №338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Начальник правового отдела Управления Росреестра по Мурманской области Роман Пустовидов пояснил, что новый закон регулирует отношения по совместному владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в общей собственности или в общем пользовании собственников гаражей в границах территории гаражного назначения, а также собственников машиномест и нежилых помещений, расположенных в гаражных комплексах.

В частности, закон №338-ФЗ предусматривает следующие изменения:

- возможность подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок под гаражом;

- возможность образования земельного участка под гаражом без согласия арендаторов исходного земельного участка в случаях, когда такой участок предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора;

- применение механизма «гаражной амнистии» в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода железных дорог;

- возможность выполнения комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в случае, если образование таких участков предусмотрено утвержденной схемой расположения участка на кадастровом плане территории;

- исключение необходимости предоставления технического плана гаража в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о таком гараже (осуществлен государственный кадастровый учёт);

- установление вида разрешенного использования земельного участка при принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решения об утверждении схемы расположения участка (участков) на кадастровом плане территории;

- исключение возможности отказа в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка, только на основании отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц сведений о гаражном кооперативе.

Также закон №338-ФЗ вносит изменения в пункт 14 статьи 37 федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в части распространения его положений не только в отношении гаражных кооперативов, но и иных некоммерческих организаций, которым были предоставлены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения некапитальных гаражей.