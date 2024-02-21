Мурманский Росреестр исправил более 1,5 тысячи реестровых ошибок в ЕГРН

В 2023 году региональный Росреестр исправил в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 1552 реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей объектов.

- К реестровым относятся воспроизведенные в ЕГРН ошибки, содержащиеся в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. В 2024 году работа по исправлению реестровых ошибок будет продолжена, планируется исправить более двух тысяч ошибок в границах земельных участков. Участие собственников объектов недвижимости при этом не требуется. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости и объектов реестра границ обеспечивает филиал ППК «Роскадастр» по Мурманской области. Самое важное для нас – это соблюдение сроков и качественное выполнение работ, – рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, с 1 февраля в связи с изменениями в законодательстве* ранее существовавший трёхмесячный срок устранения реестровой ошибки сокращен до 1 месяца с момента направления правообладателю решения о необходимости исправления такой ошибки. Законом также предусмотрено, что по результатам исправления реестровой ошибки допускается увеличение площади земельного участка не более чем на 10% или её уменьшение не более чем на 5% относительно площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

* - федеральный закон от 04.08.2023 №438-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».