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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.25 14:00

Мурманский Росреестр исправил более 4 тысяч реестровых ошибок

Росреестр продолжает проведение работ по исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

Так, в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» с 2022 года в Мурманской области было исправлено 4091 реестровая ошибка (в 2022 году - 391, в 2023-ем - 1552, в 2024-ом  - 2148). В 2025 году планируется исправить более 1000 реестровых ошибок. Данную работу ведёт региональный Росреестр совместно с филиалом Роскадастра.

На увеличение количества исправленных сведений о границах объектов повлияло вступление в силу с февраля 2024 года закона, в соответствии с которым, в том числе, был сокращён в три раза срок исправления реестровой ошибки (1 месяц вместо 3-х) с момента направления правообладателю или уполномоченному органу соответствующего решения.

«Дальнейшее исправление реестровых ошибок в массовом порядке будет осуществляться в рамках проведения комплексных кадастровых работ, которые являются одним из наиболее эффективных и быстрых механизмов наполнения ЕГРН полными и точными данными. В 2025 году такие работы планируется выполнить в отношении более чем 30 тысяч кадастровых кварталов в 88 субъектах Российской Федерации. Эти работы будет проводить ППК «Роскадастр». Для определения координат объектов с более высокой точностью в 2022–2024 годах для филиалов компании закуплено геодезическое оборудование, беспилотные летательные аппараты и фотограмметрические комплексы», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Мурманская область в 2024 году вошла в число регионов – участников эксперимента по «поквартальному» исправлению реестровых ошибок. Такая работа позволила в пределах 33 кадастровых кварталов уточнить местоположение смежных или несмежных земельных участков, а также всех объектов капитального строительства», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Реестровая ошибка может быть исправлена и по заявлению самого правообладателя. Для этого необходимо направить в территориальный орган Росреестра обращение о наличии в ЕГРН реестровой ошибки с указанием кадастрового номера объекта недвижимости. Услуга будет оказана бесплатно.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, согласно законодательству реестровой является ошибка, которая была перенесена в ЕГРН из документов, представленных в орган регистрации прав. Это может быть межевой или технический план, карта-план территории, акт обследования, а также документы, содержащие сведения о границах различных зон и территорий. Такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных кадастровым инженером, или из‑за наличия ошибок в документах, направленных в Росреестр в порядке информационного взаимодействия. Выявить реестровую ошибку можно при осуществлении учётно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

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