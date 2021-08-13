Мурманский Росреестр объявляет акцию «Приди и получи»

Во вторник, 17 августа, с 9.30 до 13.00 управление Росреестра с участием МФЦ в г. Мурманске проведут акцию «Приди и получи», в рамках которой граждане, которые приобрели недвижимость до 1 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), смогут это сделать за кратчайшее время и получить подтверждающий документ – выписку из ЕГРН.

Обратиться за оформлением документов северяне могут непосредственно в областной Росреестр по адресу: г. Мурманск, ул. Тарана, 24. Специалист Росреестра проконсультирует, а сотрудник МФЦ оперативно примет документы. Для этого нужно представить паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Через час заявитель сможет получить выписку из ЕГРН (при отсутствии причин для приостановления регистрации).

Регистрация ранее возникшего права (до 1 января 1998 года) проводится бесплатно.

Предварительная запись открыта по телефону WhatsApp-приемной Управления Росреестра по Мурманской области +7 921-162-16-61 (формат сообщения: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, наличие сведений в ЕГРН об объектах недвижимости и правах на них позволят правообладателю через сайт Росреестра увидеть полную картину по своим объектам, быть в курсе поступления заявления о проведении регистрационных действий по своему объекту, беспрепятственно совершать любые сделки с объектом и, самое главное, защитить себя от мошеннических действий в отношении принадлежащей недвижимости, а именно подать заявление о невозможности регистрации без личного участия.