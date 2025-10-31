Мурманский Росреестр подготовил рейтинг кадастровых инженеров за 9 месяцев 2025 года

Управление Росреестра по Мурманской области представило очередной ежеквартальный рейтинг кадастровых инженеров, основанный на анализе результатов их профессиональной деятельности в нашем регионе.

В III квартале 2025 года регистраторами прав Управления Росреестра по Мурманской области принято более 3,5 тысячи решений об осуществлении государственного кадастрового учёта, что на 1,5% больше, чем во II квартале текущего года.

Всего за 9 месяцев 2025 года государственными регистраторами прав принято более 11 тысяч решений об осуществлении государственного кадастрового учета по документам подготовленными кадастровыми инженерами. При этом количество решений об отказе в учётных действиях снизилось на 23%.

Ознакомиться с новым рейтингом северяне могут на региональной составляющей сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ в разделе «Открытая служба / Статистика и аналитика / Мурманская область / Рейтинг кадастровых инженеров / 2025 / Рейтинг кадастровых инженеров 3 квартал 2025».

Данный рейтинг обновляется на сайте Росреестра ежеквартально, что позволяет пользователям быть в курсе актуальных данных о профессиональной деятельности кадастровых инженеров и предварительно ознакомиться с результатами их деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.