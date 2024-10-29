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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 16:00

Мурманский Росреестр подвел итоги по контролю за деятельностью арбитражных управляющих за 9 месяцев 2024 года

Основную массу дел о признании несостоятельными (банкротами) составляют дела о банкротстве граждан, отмечают в ведомстве.

«В настоящее время Минэкономразвития утверждены Правила подготовки отчётов финансового управляющего, что в значительной мере упорядочивает деятельность арбитражных управляющих в делах о банкротстве граждан. Соблюдение данных правил управляющими позволит снизить количество допускаемых ими нарушений», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

С начала 2024 года областной Росреестр рассмотрел 68 обращений физических и юридических лиц о нарушениях законодательства о банкротстве со стороны арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения было вынесено 18 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 27 постановлений о прекращении производства, составлено и направлено в суд 37 протоколов об административных правонарушениях.

В 9 случаях на арбитражных управляющих судом были наложены штрафы на общую сумму в 286 тысяч рублей, по 6 делам вынесено предупреждение, по 6 - объявлены устные замечания и по 6 делам вынесены решения о дисквалификации арбитражных управляющих.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, чаще всего в действиях арбитражных управляющих выявляются нарушения правил опубликования сведений на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, нарушения требований Закона о банкротстве в части несоблюдения формы и содержания отчётов о своей деятельности, а также невыплате должнику-гражданину обязательного прожиточного минимума.

Фото пресс-службы ПАО «Сбербанк».

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