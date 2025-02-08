Мурманский Росреестр поздравляет коллег-топографов с профессиональным праздником

Ежегодно 8 февраля в России отмечается День военного топографа. Это праздник специалистов, обеспечивающих войска картами. Официально он был установлен в 2003 году.

Дата праздника приурочена ко дню утверждения в 1812 году Положения для военного топографического дела по указу императора Александра I. Депо карт, начало которому было положено ещё при Петре I, было преобразовано в Военно-топографическое депо. Кроме того, положение закрепило основы службы военных картографов.

В XIX веке военные топографы принимали активное участие в освоении новых территорий на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в боевых действиях в Крыму и на Кавказе.

После Гражданской войны военным топографам пришлось осуществить переход на метрическую систему мер и организовать аэрофотосъемки местности для составления многочисленных карт для обеспечения войск, принимавших участие в военных конфликтах на границах с Китаем и Финляндией, и осуществлять топографическое обустройство территорий на западных границах СССР.

В годы Великой Отечественной войны военно-топографической службе приходилось решать обширный спектр задач: создавались и обновлялись топографические карты для действующих и тыловых подразделений, осуществлялась доставка, хранение и выдача карт, фотосъемка местности, в том числе непосредственно в ходе боевых действий, засечка ориентиров на местности, тактическое дешифрирование аэроснимков и определение координат целей противника, топографическая разведка местности.

Сегодня военные топографы являются участниками спецоперации. Топографы ежедневно обеспечивают геодезическую привязку стартовых позиций высокоточных систем вооружения, с применением беспилотных летательных аппаратов и спутниковой системы ГЛОНАС проводят топографическую разведку и съемку местности, собирают новые и самые свежие данные об изменениях на картах и прямо в полевых условиях производят их анализ, корректировку и печать, формируют трёхмерные модели различных объектов и электронные (цифровые) карты.

«Поздравляя коллег с профессиональным праздником хочется пожелать им безотказной работы оборудования, устойчивых штативов, видимых ориентиров, допустимых погрешностей в измерениях, а также крепкого здоровья и простого человеческого счастья», – сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.