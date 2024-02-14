Мурманский Росреестр приглашает на День открытых дверей

15 февраля с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по Ленинскому административному округу по адресу: г. Мурманск, ул. Хлобыстова, 26.

На Дне открытых дверей граждане смогут получить консультацию государственных регистраторов по вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество.

Специалисты ведомства расскажут, как оформить права на недвижимость, в том числе в рамках «гаражной» и «дачной амнистии», зарегистрировать право собственности на объект в другом регионе РФ, подать документы в Росреестр через портал «Госуслуги», прекратить запись об ипотеке, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, какие сделки подлежат нотариальному удостоверению, что важно учитывать при совершении сделок с недвижимым имуществом в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также ответят на любые другие вопросы в сфере оформления прав на недвижимое имущество. Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.