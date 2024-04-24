Мурманский Росреестр приглашает на День открытых дверей

26 апреля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по Кольскому району по адресу: г. Кола, ул. Победы, 9.

На Дне открытых дверей граждане смогут получить консультацию государственных регистраторов по вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, специалисты ведомства расскажут, как оформить права на недвижимость, в том числе в рамках «гаражной» и «дачной амнистии», а также об изменениях в законодательстве в отношении оформления документов по перепланировке помещений в многоквартирных домах.

Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.