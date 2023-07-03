Мурманский Росреестр приглашает поступить в резерв кадров

Управление Росреестра по Мурманской области приглашает желающих поступить в кадровый резерв на замещение должности государственной службы специалиста-эксперта, в обязанности которого входит работа в области геодезической и картографической деятельности, в том числе проведение проверок.

Требование к претендентам – наличие высшего образования по специальности: «Землеустройство и кадастры», «Геодезия», «Картография», «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Промышленное и гражданское строительство», «Городской кадастр», «Лесное дело», «Горное дело», «Маркшейдерское дело».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, резюме северяне могут направить по электронной почте Управления: ok_00@r51.rosreestr.ru.

За более подробной информацией можно обратиться в отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Мурманской области по телефону (8152) 567-001 (доб. 3072).