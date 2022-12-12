Мурманский Росреестр приглашает северян оформить право собственности на свою недвижимость в сокращенный срок

13 декабря областной Росреестр совместно с МФЦ г. Мурманска проведут ещё одну акцию «Приди и получи». Северяне, которые приобрели недвижимость до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), смогут это сделать в сокращенный срок.

В подтверждение оказания услуги владельцы недвижимости получат выписку из ЕГРН. Уплата госпошлины за регистрацию ранее возникшего права не взимается.

Предварительная запись открыта по телефону телеграм-приёмной Управления Росреестра по Мурманской области +7921-162-16-61 (формат сообщения: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

«Для регистрации права собственности необходимо представить только паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости», - сказала и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра Светлана Рагозина.