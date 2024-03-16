Мурманский Росреестр продолжит обследование геодезических пунктов

Управление Росреестра по Мурманской области на постоянной основе проводит работы по обследованию состояния пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети. В 2024 году запланировано обследование 146 геодезических пунктов.

Для выполнения этих мероприятий региональный Росреестр в конце 2023 года получил комплекты спутникового геодезического оборудования «Sino GNSS».

«Обеспечивать сохранность геодезических пунктов - одна из задач ведомства. При успешном выполнении плана к концу 2024 года мы будем обладать актуальными сведениями о состоянии более чем 1300 геодезических пунктов, расположенных на территории Кольского Заполярья», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Директор ООО «ГЕО» Павел Волков отметил: «Наше предприятие, по-прежнему, готово оказывать помощь управлению Росреестру в работах по обследованию пунктов геодезических сетей. Мы заинтересованы в проводимой работе. Наличие обновленных сведений позволяет значительно сократить время на выполнение геодезических работ, так как геодезист уже на стадии проектирования имеет информацию о фактическом состоянии сетей в районе производства работ».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.