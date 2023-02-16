Мурманский Росреестр проведёт 15-часовой марафон консультаций в МФЦ

В честь своего 15-летия Росреестр запускает на площадках МФЦ по всей стране 15-часовой марафон консультаций по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость.

В Мурманской области консультации государственных регистраторов ведомства будут организованы в очном формате в 6 офисах МФЦ.

20 февраля:

с 10.00 до 13.00 - в МФЦ по Ленинскому административному округу (г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, 26);

с 13.00 до 16.00 - в МФЦ по Октябрьскому административному округу (г. Мурманск, просп. Ленина, 45);

с 16.00 до 19.00 - в МФЦ по Первомайскому административному округу (г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, 26).

21 февраля:

с 10.00 до 12.00 – в МФЦ в г. Апатиты, ул. Ферсмана, 6;

с 12.00 до 14.00 - в МФЦ в г. Мончегорске, ул. Комсомольская, 5;

с 14.00 до 16:00 - в МФЦ в г. Полярные Зори, ул. Сивко, 3.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, северяне смогут получить профессиональную консультацию государственных регистраторов по вопросам в сфере оформления прав на недвижимое имущество (для получения более полной консультации желательно представить правоустанавливающие документы на объект недвижимости).