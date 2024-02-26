Мурманский Росреестр проведёт Единый день консультаций в сфере земли и недвижимости 27 февраля

27 февраля с 14.00 до 16.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт Единый день консультаций по вопросам в сфере земли и недвижимости в отделениях МФЦ по адресам:

г. Мурманск, просп. Ленина, 45;

г. Кировск, ул. Юбилейная, 3;

г. Заполярный, ул. Бабикова, 6;

г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 5;

г. Кандалакша, ул. Горького, 18.

В Мурманске приём граждан проведёт руководитель регионального Росреестра Бойко Анна Сергеевна, в Кировске, Заполярном, Мончегорске и Кандалакше – начальники территориальных отделов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, северяне могут задать вопросы, как поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности на гараж, дачу, земельный участок и другие объекты. Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457241205%2Falbum-198733529_00%2Frev