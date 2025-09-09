Мурманский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам освоения и использования земельных участков

10 сентября с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам освоения и использования садовых и огородных земельных участков, а также участков в населённых пунктах.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, с 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, которым чётко определены признаки неиспользования земельных участков

По новым правилам правообладатели участков, которые невозможно использовать сразу после оформления прав, должны приступить к их использованию после проведения мероприятий по освоению.

По каким критериям земельные участки будут относиться к неиспользуемым, в какой срок нужно провести мероприятия по освоению участка, построить и оформить дом, дачу или другой объект недвижимости?

На эти и другие вопросы северян сотрудники регионального Росреестра ответят по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото предоставлено пресс=службой Управления Росреестра по Мурманской области.