Мурманский Росреестр проведёт «горячую линию» в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

18 ноября с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию», приуроченную к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

На вопросы северян ответят заместитель руководителя Кукунова Элеонора Алексеевна и начальник отдела правового обеспечения Пустовидов Роман Александрович.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, граждан проконсультируют по вопросам, касающимся совершения сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних детей, в том числе за счет средств материнского капитала, а также защиты прав несовершеннолетних на недвижимое имущество. Помимо прочего, юристы проведут консультации в сфере недвижимости для членов семей участников СВО.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.