Мурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на гаражи и дачи

В пятницу, 25 октября, с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам «гаражной» и «дачной амнистии».

Северяне смогут узнать, как в упрощенном порядке узаконить свою недвижимость (гараж, земельный участок, садовый или жилой дом, баню, сарай), что для этого нужно и куда обращаться.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.