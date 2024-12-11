Мурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на недвижимость в электронном виде

В пятницу, 13 декабря, с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде.

Как зарегистрировать ипотеку в электронном виде за 24 часа? Какие государственные услуги можно получить с помощью приложения «Госключ»? Как подать заявление на регистрацию права собственности через портал «Госуслуги»? Как проверить статус рассмотрения заявления о регистрации недвижимости? Можно ли онлайн получить выписку из реестра недвижимости в электронном формате, как это сделать? Сколько времени занимает процедура электронной регистрации прав, ограничений прав на недвижимость?

На эти и другие вопросы северян ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/