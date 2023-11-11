Мурманский Росреестр провёл «День открытых дверей» в МФЦ

9 ноября в отделении МФЦ Кировска прошёл «День открытых дверей Росреестра», на котором жители Апатит и Кировска Мурманской области смогли получить квалифицированную правовую помощь в оформлении прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «дачной» и «гаражной» амнистий.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, клиентоориентированность - приоритет в работе регионального Росреестра Принципы работы ведомства включают максимальную прозрачность, оперативность, а также доступность получения информации в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество для всех граждан и юридических лиц.