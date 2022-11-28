Мурманский Росреестр проводит акцию по регистрации ранее возникших прав на недвижимость

29 ноября региональный Росреестр приглашает северян в сокращенный срок зарегистрировать права на недвижимость, приобретенную до 31 января 1998 года, государственная регистрация осуществляется бесплатно. Заявителю необходимо представить в Росреестр только паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в рамках акции можно подать заявление о невозможности совершения сделок без личного участия в отношении своих объектов недвижимости, сведения о зарегистрированных правах, которые есть в ЕГРН. Это обезопасит собственность от мошеннических действий, что в настоящее время особенно актуально для мобилизованных граждан, владеющих недвижимостью. Внесение в ЕГРН соответствующей отметки осуществляется также бесплатно.

Предварительная запись для участия в акции открыта по телефону телеграм-приёмной Управления Росреестра по Мурманской области +7 921-162-16-61 (формат текстового сообщения: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя, адрес объекта»).