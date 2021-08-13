Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут

Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Мурманской области за последний месяц. В основе анализа: данные более 5000 вакансий, а также информация из более 9000 резюме мурманчан, открытых на hh.ru в регионе за месяц.

Активность работодателей на рынке труда

На пике лета большого прироста числа вакансий в Мурманской области не было, активность работодателей была аналогична июню. Между тем есть сферы, где рост количества предложений о работе был один из самых ощутимых. Так, сильнее всего изменилось число вакансий в сфере науки и образования (+33% по сравнению с прошлым месяцем), в области закупок (+22%), в маркетинге и рекламе (17%), в транспортной сфере (14%), в области страхования (13%), а также в сфере добычи сырья (10%). Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в сфере искусства, развлечений и медиа, безопасности, а также сфере ресторанно-гостиничного бизнеса.

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам июля зарплату от 135 тысяч рублей в Мурманской области предлагали в более 300 вакансиях. В целом за последний месяц медианная* предлагаемая зарплата в вакансиях региона уменьшилась на 200 рублей и на данный момент составляет 44700 рублей.

Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.

Активность соискателей

В Мурманской области начал постепенно расти уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за месяц он составляет почти 3 резюме на вакансию. Небольшой рост hh.индекса (конкуренции) может быть связан с увеличением соискательской активности. При этом в Мурманской области есть сферы, где конкуренция за рабочие места более высокая, чем в среднем по рынку: искусство, развлечение и медиа (почти 8 резюме на вакансию), высший менеджмент (почти 7 резюме), юристы (6 резюме). Активней других искали работу по итогам месяца начинающие специалисты и студенты (+15% прироста резюме), специалисты из сферы продаж (12%), транспортники (8%), административный персонал и производственники (по 7% и 6% соответственно).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Мурманской области в резюме – 49200 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 1%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 140 тысяч рублей) можно найти в резюме у более 200 соискателей из области, которые претендуют на места руководителей на производстве, строительстве и транспортной сфере.

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале августа в Мурманской области*:

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.