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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.21 12:30

Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут

Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Мурманской области за последний месяц. В основе анализа: данные более 5000 вакансий, а также информация из более 9000 резюме мурманчан, открытых на hh.ru в регионе за месяц.

Активность работодателей на рынке труда

На пике лета большого прироста числа вакансий в Мурманской области не было, активность работодателей была аналогична июню.  Между тем есть сферы, где рост количества предложений о работе был один из самых ощутимых. Так, сильнее всего изменилось число вакансий в сфере науки и образования (+33% по сравнению с прошлым месяцем), в области закупок (+22%), в маркетинге и рекламе (17%), в транспортной сфере (14%), в области страхования (13%), а также в сфере добычи сырья (10%). Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в сфере искусства, развлечений и медиа, безопасности, а также сфере ресторанно-гостиничного бизнеса.  

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам июля зарплату от 135 тысяч рублей в Мурманской области предлагали в более 300 вакансиях. В целом за последний месяц медианная* предлагаемая зарплата в вакансиях региона уменьшилась на 200 рублей и на данный момент составляет 44700 рублей.

Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.

Активность соискателей 

В Мурманской области начал постепенно расти уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за месяц он составляет почти 3 резюме на вакансию. Небольшой рост hh.индекса (конкуренции) может быть связан с увеличением соискательской активности. При этом в Мурманской области есть сферы, где конкуренция за рабочие места более высокая, чем в среднем по рынку: искусство, развлечение и медиа (почти 8 резюме на вакансию), высший менеджмент (почти 7 резюме), юристы (6 резюме). Активней других искали работу по итогам месяца начинающие специалисты и студенты (+15% прироста резюме), специалисты из сферы продаж (12%), транспортники (8%), административный персонал и производственники (по 7% и 6% соответственно).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Мурманской области в резюме – 49200 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 1%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 140 тысяч рублей) можно найти в резюме у более 200 соискателей из области, которые претендуют на места руководителей на производстве, строительстве и транспортной сфере.

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале августа в Мурманской области*:

Вакансия

 

Зарплата

Машинист автокрана (крановщик)

 

от 130 000 руб. на руки

Электромеханик на судно

 

от 190 000 до 200 000 руб. на руки

Территориальный управляющий ресторанов (федеральная сеть)

 

от 130 000 руб. до вычета налогов

Руководитель объекта

 

от 180 000 руб. на руки

Врач стоматолог-ортопед

 

От 300 000 руб. на руки

Капитан на азимутальный буксир

 

от 100 000 до 210 000 руб. на руки

Повар-универсал

 

от 156 000 до 186 000 руб. на руки

Моторист-электрик на научно-исследовательское судно

 

от 146 000 до 176 000 руб. до вычета налогов

 

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

 

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