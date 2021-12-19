Мурманский школьник Александр Звонов выиграл турпутевку по России от проекта «Другое дело»

Мурманский школьник Александр Звонов вошёл в число призёров образовательного проекта «Другое дело». Проект всероссийского общества «Знание» создан призван мотивировать россиян на полезные дела. Выполняя задания, связанные с саморазвитием и волонтёрством, участники получают бонусы.

«Проект «Другое дело» – для тех, кто неравнодушен к стране и обществу. Каждый участник за свои личные достижения получает баллы, которые можно обменять на такие призы, как подписка на доступ к онлайн-кинотеатрам, онлайн-курсам, подписка на онлайн-сервис и многое другое», – рассказал Александр Звонов.

Участникам платформы доступно направление «Больше, чем путешествие». Проект предоставляет бесплатные путешествия по 12 тематическим направлениям. География поездок охватит все федеральные округа, участникам будут доступны на выбор не менее 250 различных маршрутов.

«Выполняя задание, с удивлением для себя я узнал, что одновременно принимал участие в конкурсе «Больше, чем путешествие», и благодаря этому я сумел занять призовое место, которых, к слову, было 1500, а призом был пятидневный тур по России», – отметил Александр Звонов.

Мурманский школьник рассказал, что планирует познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Карелии.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, стать участником «Другого дела» может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Для этого нужно добавить соответствующее мини-приложение сети «ВКонтакте», выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431905/#&gid=1&pid=1