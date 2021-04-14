Мурманский школьник Даниил Бурмистров стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Одиннадцатиклассник Мурманского политехнического лицея Даниил Бурмистров вошел в число призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который состоялся с 7 по 12 апреля в Республике Башкортостан. В этом году в олимпиаде по русскому языку приняли участие 344 школьника из 69 регионов России.

В текущем учебном году Даниил Бурмистров стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому и немецкому языку, призером регионального этапа олимпиады по русскому языку.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Даниил будет представлять наш регион на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, которая состоится 18-23 апреля в Калининградской области.